Аслан Бжания принимает участие в Параде Победы в Москве

Абхазский президент встретился со своим российским коллегой до начала торжественного прохождения войск по Красной площади.

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принимает участие в параде в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба главы государства

"Президент Российской Федерации Владимир Путин встретил лидера Абхазии в Кремлевском дворце. Аслан Бжания поздравил Владимира Путина от имени народа Абхазии и поблагодарил за приглашение", - говорится в сообщении.

© Foto / скриншот из видео\Sputnik Аслан Бжания на 75-летии Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве

Юбилейный парад в честь 75-летия Великой Победы, был перенесен с 9 Мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса.

В Параде принимают участие пятнадцать тысяч военнослужащих, 234 единицы наземной боевой техники, 80 самолетов и вертолетов.

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