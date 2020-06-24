Аслан Бжания принимает участие в Параде Победы в Москве

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принимает участие в параде в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба главы государства
"Президент Российской Федерации Владимир Путин встретил лидера Абхазии в Кремлевском дворце. Аслан Бжания поздравил Владимира Путина от имени народа Абхазии и поблагодарил за приглашение", - говорится в сообщении.
Юбилейный парад в честь 75-летия Великой Победы, был перенесен с 9 Мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса.
В Параде принимают участие пятнадцать тысяч военнослужащих, 234 единицы наземной боевой техники, 80 самолетов и вертолетов.
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