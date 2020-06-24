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Турецкая партия предложила признать Абхазию

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200624/1030402929/Turetskaya-partiya-predstavila-plan-priznaniya-Abkhazii.html

В 2008 году независимость Республики Абхазия была официально признана Россией и Никарагуа, еще через год республику признала Венесуэла и Науру, в 2018 году страна была признана Сирией.

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Турецкая партия Vatan ("Родина") представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, куда входит признание независимости Абхазии, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, партия также предлагает признать Крым российской территорией, Турецкую Республику Северный Кипр независимой, а также обеспечить мир в Сирии и территориальную целостность Азербайджана, прекратить вмешательство США в Ливии.

Россия признала независимость Абхазии 26 августа 2008 года после вооруженного конфликта в Южной Осетии, 5 сентября того же года независимость Абхазии признала Никарагуа. В 2009 году независимость республики признала Венесуэла и Науру, в 2018 году Абхазия была признана Сирией.

Самопровозглашенные Приднестровская Молдавская Республика и Нагорно-Карабахская Республика признали независимость Абхазии 17 ноября 2006 года, в 2015 году независимость Абхазии признали в ДНР и ЛНР.

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