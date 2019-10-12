Акту "О Государственной независимости Абхазии" исполнилось 20 лет

Документ был принят Парламентом Абхазии и закрепил стремление народа республики к строительству независимого государства.

СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Акт "О Государственной независимости Республики Абхазия", был принят Парламентом республики 12 октября 1999 года.

Народное Собрание приняло документ по результатам общенационального референдума 3 октября 1999 года, где 97% населения Абхазии выступило в поддержку проекта Конституции, принятой 26 ноября 1994 года. Документ был принят Верховным Советом и обозначал правовые основы независимого государства – Республики Абхазия.

"Основываясь на воле народа, мы еще раз подтверждаем и провозглашаем Государственную Независимость Республики Абхазия", - говорилось в Акте "О Государственной независимости Республики Абхазия", подписанном президентом Владиславом Ардзинба, спикером Народного Собрания Сократом Джинджолия, депутатами Парламента.

© Sputnik / Томас Тхайцук Некоторые итоги независимого развития Абхазии В принятом документе отмечалось, что Абхазия намерена развивать отношения с другими государствами "на основе равенства, мира, добрососедства, уважения территориальной целостности и суверенитета, невмешательства во внутренние дела, других общепризнанных принципов политического, экономического и культурного сотрудничества между государствами".

"Исходя из этого, мы обращаемся к ООН, ОБСЕ, ко всем, государствам мира с призывом признать независимое государство, созданное народом Абхазии на основе права наций на свободное самоопределение", - подчеркивалось в документе

Документ закрепил стремление граждан Абхазии к строительству независимого и демократического государства.

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