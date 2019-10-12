Акту "О Государственной независимости Абхазии" исполнилось 20 лет

СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Акт "О Государственной независимости Республики Абхазия", был принят Парламентом республики 12 октября 1999 года.
Народное Собрание приняло документ по результатам общенационального референдума 3 октября 1999 года, где 97% населения Абхазии выступило в поддержку проекта Конституции, принятой 26 ноября 1994 года. Документ был принят Верховным Советом и обозначал правовые основы независимого государства – Республики Абхазия.
"Основываясь на воле народа, мы еще раз подтверждаем и провозглашаем Государственную Независимость Республики Абхазия", - говорилось в Акте "О Государственной независимости Республики Абхазия", подписанном президентом Владиславом Ардзинба, спикером Народного Собрания Сократом Джинджолия, депутатами Парламента.
"Исходя из этого, мы обращаемся к ООН, ОБСЕ, ко всем, государствам мира с призывом признать независимое государство, созданное народом Абхазии на основе права наций на свободное самоопределение", - подчеркивалось в документе
Документ закрепил стремление граждан Абхазии к строительству независимого и демократического государства.
Читайте также:
- Вячеслав Чирикба: есть немало стран, готовых признать независимость Абхазии
- Путин о войсках России в Абхазии и Южной Осетии: выведем, если будет принято решение
- Россия выделит почти четыре миллиарда рублей на развитие Абхазии