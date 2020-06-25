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Евгений Примаков

Евгений Примаков назначен на пост главы Россотрудничества

© Sputnik / Владимир Федоренко
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Sputnik Абхазия
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Евгений Примаков сменил на посту руководителя агентства Элеонору Митрофанову, она перешла на работу в МИД России в качества посла по особым поручениям.

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Евгений Примаков назначен руководителем Россотрудничества, соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации России.

"Назначить Примакова Евгения Александровича руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству",- говорится в тексте указа, который подписал президент России Владимир Путин.

Указ вступает в силу с момента опубликования.

Евгений Примаков - член Общественной палаты Российской Федерации на 2017—2020 годы, в 2017 году был назначен советником  председателя Государственной думы созыва Вячеслава Володина по международным вопросам и гуманитарным проектам, в сентябре 2018 года на дополнительных выборах в Госдуму был избран депутатом.

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