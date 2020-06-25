Евгений Примаков назначен на пост главы Россотрудничества

Выставку, идея проведения которой появилась у художника в период самоизоляции, Лабахуа посвятил своей подруге, писательнице Надежде Венедиктовой.

За незаконное хранение оружия жителю села Шашикуана Галского района грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом в размере до двадцати пяти тысяч рублей либо без такового.