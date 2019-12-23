Десять лет в Абхазии: Россотрудничество подвело итоги работы в республике

Российский центр науки и культуры в Абхазии подвел итоги работы в республике за десять лет, руководитель представительства Вадим Чеха рассказал и о том, какие есть планы по взаимодействию стран.

Россотрудничество начало работать в Абхазии 18 декабря 2009 года, о том, какие проекты реализованы с тех пор, в пресс-центре Sputnik рассказал руководитель представительства Вадим Чеха.

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Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха отметил, что десять лет - это достаточно длительный период, по итогам которого возможно сделать некоторые выводы.

Он напомнил, что организация действует в республике в тесном взаимодействии с местными органами власти, с образовательными и культурными учреждениями, с органами, занимающимися молодежной политикой.

"Наша сфера - это сфера образования, науки, молодежной политики, культуры, что отражает огромный потенциал российско-абхазских гуманитарных связей, которые по мере своих возможностей мы пытаемся развивать", - отметил Чеха.

Деятельность Россотрудничества в первую очередь связана с запросами абхазского общества, она направлена на усиление российско-абхазских гуманитарных связей и их дальнейшее развитие, проинформировал он.

За десять лет работы Россотрудничества в Абхазии значительная работа проведена в области образования, заметил Вадим Чеха.

"В первую очередь речь идет об отборе абхазских абитуриентов на квоту, в этом отношении квота и процесс отбора постепенно трансформировались. Имеется в виду, что результатом отбора должно быть полное удовлетворение в первую очередь потребностей, связанных с российско-абхазским экономическим взаимодействием", - сказал руководитель представительства Россотрудничества.

В прошлом и в этом году не будут выдаваться квоты для учебы в российских вузах по таким популярным специальностям, как юриспруденция, экономика, политология, международное право и другие.

"Речь идет о том, что разрез специальностей и направления подготовки абхазских абитуриентов должны соответствовать реальным потребностям экономики республики. В этом отношении квота будет ориентироваться на такие сферы, как сервис и туризм, на сферы, связанные с биотехнологиями, пищевым производством, транспортом, логистикой и другими специальностями, важность которых связана с экономическими потребностями", - сказал он.

Абхазский государственный университет сильно интегрирован в российскую систему образования, и в этом отношении связи, которые сложились, Россотрудничество будет поддерживать и развивать далее, отметил Чеха.

Культурное взаимодействие

Еще одно направление взаимодействия Абхазии и России – культурное, оно очень обширно и многогранно. Представительство Россотрудничества проводит разнообразные мероприятия в сфере культуры, сказал Вадим Чеха.

"Здесь можно назвать и литературные гостиные, и творческие вечера, посвященные писателям, которые вызывают значительный интерес у абхазского сообщества, у соотечественников. Мы приглашаем всех на наши мероприятия, следите за нашим сайтом, за каналами в соцсетях", - подчеркнул он.

По его словам, недавно возник международный интеллектуальный клуб "Диалог", который объединяет представителей абхазской интеллигенции.

"В первую очередь это ответ на запрос абхазского общества, представители интеллигенции могут обсуждать назревшие вопросы, выдвигать какие-то экспертные оценки, касающиеся сферы культуры", - отметил руководитель представительства Россотрудничества.

Молодежная политика и дополнительное образование

В работе представительства Россотрудничества большое внимание уделяется молодежной политике, сказал Вадим Чеха.

"В этом отношении у нас есть несколько проектов, это "Школа молодого лидера", к участию в которой мы приглашаем молодых людей, желающих себя проявить", - отметил он.

Для участников этого проекта проводятся специальные занятия, мастер-классы, различные тренинги, чтобы молодые люди в будущем могли применять полученные знания в различных областях жизнедеятельности, заметил Чеха.

Также важна работа с образовательными и культурными учреждениями в области дополнительного образования, сказал руководитель представительства Россотрудничества.

"Это проведение уроков, в том числе уроков мужества, это проведение различного рода мероприятий для подрастающего поколения детей. Наши представители приходят в школы, занимаются с детьми, проводят различные выставки, другие мероприятия", - сказал он.

Вадим Чеха преподнес подарок агентству Sputnik по случаю десятилетия работы Россотрудничества в Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук

Пресс-конференция об итогах работы Россотрудничества в Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 2 © Sputnik / Томас Тхайцук Вадим Чеха преподнес подарок агентству Sputnik по случаю десятилетия работы Россотрудничества в Абхазии

Важная часть работы Россотрудничества – поддержание исторической памяти, заметил Вадим Чеха.

"Представительство Россотрудничества на всем протяжении своего существования поддерживает такие акции, как "Бессмертный полк", "Георгиевская ленточка".

Хотел бы выразить признательность абхазскому сообществу за высочайший уровень обратной связи, который мы постоянно наблюдаем, и высокий уровень интереса к этому процессу", - отметил он.

Вадим Чеха напомнил, что Россотрудничество предлагает курсы русского языка. В будущем организация планирует и дальше развивать проекты, которые проводятся в Абхазии, проинформировал он.



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