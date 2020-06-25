Новый глава Россотрудничества заявил, что агентство "ждут большие перемены"

СУХУМ, 25 июн - Sputnik, Мария Науменко. Новый глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал корреспонденту Sputnik о том, что ведомство с его приходом ждут "большие перемены".

"Про проблемы, которые есть в агентстве, все наслышаны, начиная с его сложной репутации по разным причинам, и оценки, скажем, его эффективности и мягкой силы как таковой. Я решился на эту должность, потому что знаю, что там (в агентстве -ред.) нужно делать", - сказал Евгений Примаков. - У меня, естественно, есть планы, они уже обсуждались с руководством. Россотрудничество точно ждут большие перемены, но я не готов сейчас озвучить эти планы".

Примаков также рассказал, что намерен обсудить дальнейшие действия с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, он встретится с Лавровым завтра, 26 июня.

Указ о назначении Примакова главой Россотрудничества был подписан президентом Владимиром Путиным. До вступления в должность Примаков был членом комитета Государственной думы по международным делам. Новый глава агентства - внук советского и российского дипломата, бывшего министра иностранных дел и председателя правительства России Евгения Примакова.

Евгений Примаков – журналист-международник, долгое время работал под псевдонимом Евгений Сандро. В 2018 был доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.

По данным официального сайта организации, у Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в настоящее время 97 представительств в 80 странах мира. Ранее госструктурой руководила Элеонора Митрофанова.

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