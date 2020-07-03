Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Голосование состоялось 1 июля.

СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Поправки в Конституцию России вступят в силу 4 июля, соответствующий указ подписал глава государства, сообщает пресс-служба Кремля.

"Постановляю: Поправки в Конституцию Российской Федерации, предусмотренные статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года №1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", вступают в силу 4 июля 2020 года", - говорится в указе.

Голосование по поправкам в конституцию показало высокий уровень консолидации общества, заявил Путин в пятницу, проводя по видеосвязи встречу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

"В целом результаты голосования показали высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам, имеющим общенациональное значение", - сказал Путин на встрече.

Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27% (около 16 миллионов человек).

В Абхазии в голосовании приняли участие более 2700 человек, большинство проголосовали за поправки.

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