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Путин о поправках в Конституцию России: достойную жизнь обеспечим только через развитие

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200630/1030439798/Putin-o-popravkakh--v-Konstitutsiyu-Rossii-dostoynuyu-zhizn-obespechim-tolko-cherez-razvitie.html

Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам России в преддверии решающего дня голосования по поправкам к Конституции.

 

Радио
Путин о поправках в Конституцию России: достойную жизнь обеспечим только через развитие

Владимир Путин подчеркнул, что россияне голосуют за страну, в которой хотят жить, а поправки вступят в силу только при одобрении народом.

 

"Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам… Стабильность, безопасность, благополучие и достойную жизнь людей мы можем обеспечить только через развитие, только вместе и только сами… Обновленный текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке… Прошу каждого сказать свое слово. Голос каждого из вас - самый важный, самый главный", — отметил президент России.

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Абхазии состоится 1 июля в помещении консульского отдела посольства России по адресу город Сухум, улица Лакоба, дом 45 (вход с улицы Аидгылара). Для жителей районов планируется организовать транспорт до посольства.

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