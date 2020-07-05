Еще 62 новых случая заболевания COVID-19 выявили на Кубани

По последним данным ВОЗ, в мире число случаев заболевания коронавирусом превысило 11 миллионов, в России за все время пандемии зафиксировано более 680 тысяч случаев, выздоровели 450 тысяч человек.

СУХУМ, 5 июл - Sputnik. За последние сутки в Краснодарском крае выявлено 62 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает администрация Кубани.

"24 заболевших выявлено в краевой столице. Шесть случаев зафиксировано в Сочи, по пять – в Белореченском и Гулькевичском районах, по четыре – в Калининском и Тихорецком районах. Три заболевших в Лабинском районе, по два – в Усть-Лабинском, Апшеронском и Кавказском районах, по одному – в Анапе, Курганинском, Выселковском, Павловском, Новокубанском районах", - говорится в сообщении.

Общее число заболевших на сегодняшний день – 6280 человек, выздоровели 5013 пациентов. 82 человека умерли. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 14 пациентов.

По данным координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса, в республике на за все время пандемии было выявлено 38 случаев заболевания, трое граждан находятся в Гудаутском госпитале, 34 человека выздоровели, и один пациент умер.