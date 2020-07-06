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За сутки в России выявлено 6611 случаев COVID-19

© Sputnik / Илья Питалев
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (739)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200706/1030478598/Za-sutki-v-Rossii-vyyavleno-6611-sluchaev-COVID-19.html

Согласно статистике ВОЗ, в мире насчитывается свыше 11 миллионов зараженных, более 528 тысяч погибли. Первые строчки у США, Бразилии, Индии, Россия расположилась на четвертом месте по числу заболевших.

СУХУМ, 6 июл - Sputnik. За минувшие сутки в России зарегистрировали 6611 случаев COVID-19, умерли 135 человек, выписали 3579, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Больше всего новых пациентов в Москве (685), Подмосковье (292) и ХМАО (289), при этом в столице — наименьшие темпы прироста (0,3%). Также 280 инфицированных выявили в Санкт-Петербурге, 270 — в Свердловской, 239 — в Иркутской областях.

Накануне сообщалось о 6736 новых больных и 134 жертвах. Всего по стране за все время зафиксировали 687 862 случаев COVID-19, из них 454 329 человек уже поправились, 10 296 скончались.

По данным координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса, в республике за все время пандемии было выявлено 38 случаев заболевания, трое граждан находятся в Гудаутском госпитале, 34 человека выздоровели, и один пациент умер.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (739)


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