Шансов спастись не было: названа официальная причина гибели группы Дятлова

Туристическая группа Игоря Дятлова погибла на Урале в 1959 году, так как дело во времена СССР было засекречено, вокруг гибели туристов появилось множество версий, в том числе и "мистического" характера.

СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Генпрокуратура России назвала причину гибели туристической группы, которую возглавлял Игорь Дятлова в 1959 году, сообщает РИА Новости.

По словам замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрея Курьякова, лагерь группы Дятлова накрыла лавина, туристы смогли выбраться из палаток и покинуть лагерь, но шансов выжить на лютом морозе у них не было.

"Группа ушла на 50 метров (от палатки - ред.), и они ушли к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины. Они все сделали правильно. Но здесь есть вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50", — пояснил Курьяков.

Курьяков рассказал, что сотрудники прокуратуры проверили специальный эксперимент, который подтвердил, что видимость в таких погодных условиях не позволяет не то что найти палаточный лагерь, но даже определить, в какой стороне он находится.

"Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было", - заключил представитель прокуратуры, добавив, что группа пыталась вернуться в лагерь, но при температуре 40-45 градусов ниже ноля, люди просто замерзли.

Туристическая группа из девяти человек под руководством Игоря Дятлова погибла на перевале на Северном Урале зимой 1959 года. Туристы совершали поход на лыжах, когда с ними произошло несчастье.

Расследование гибели туристов проходило в феврале-мае 1959 года. Тогда причиной гибели туристов прокуратура также назвала "стихийную силу, преодолеть которую люди были не в состоянии". До 1970-х годов уголовное дело было засекречено.

Выдвигалось множество версий гибели туристов от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.

Спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших и общественного резонанса дело решили расследовать вновь.

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