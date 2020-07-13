ФСБ России предотвратила теракты в Ростовской области

В состав террористической группы входили шесть жителей региона "из числа граждан одной из среднеазиатских стран и России".

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. ФСБ России выявила ячейку "Исламского государства"* в Ростовской области, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

"Они готовили нападения на сотрудников полиции и планировали совершение террористических акций в медицинских и учебных заведениях", — сказано в релизе.

Спецоперация проходила в Азовском районе. Главарь группы при задержании оказал сопротивление, открыв огонь из автомата Калашникова и подорвав самодельное взрывное устройство. В результате он получил смертельные ранения, остальные пятеро задержаны.

При обысках у задержанных нашли автоматы, боеприпасы, еще одно самодельное взрывное устройство и наркотики.

Возбуждены дела о теракте, незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Как докладывал в середине июня директор ФСБ Александр Бортников, за последние десять лет в России предотвратили без малого 160 терактов, в 2019 году – 43.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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