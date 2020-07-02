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Пограничники ФСБ за полгода задержали 295 нарушителей на границе с Абхазией

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Sputnik Абхазия
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За незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации предусмотрено наказание в виде двух лет лишения свободы.

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Сотрудники пограничного управлением ФСБ России по Краснодарскому краю с начала года задержали почти 300 нарушителей на границе России и Абхазии, сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ Кубани.

"В ходе осуществления контроля за соблюдением правил пограничного режима в пограничной зоне на участке службы в городе  Сочи задержано 295 нарушителей пограничного режима", - говорится в сообщении.

В пресс-службе не уточнили гражданство задержанных лиц.

"В прошедшем периоде 2020 года пограничным управлением ФСБ России по Краснодарскому краю, в рамках реализации государственной услуги по выдаче пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных средства в пограничную зону на участке ответственности службы в Сочи выдано 2552 пропусков для въезда (прохода) в пограничную зону, из них 1346 – иностранным гражданам", - отметили в Погрануправлении ФСБ.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Также выдано 38 коллективных пропусков на 448 лиц, из которых 248 являются иностранцами.

Чтобы не стать нарушителем пограничного режима при посещении участков местности, прилегающих к государственной границе Российской Федерации с Республикой Абхазия, необходимо руководствоваться Правилами пограничного режима, утвержденными приказом ФСБ России, которые находятся в свободном доступе в сети интернет, отметили в пресс-службе ведомства.

На приграничной территории российско-абхазской границы пограничная зона определена в пределах границ Нижнешиловского сельского округа Адлерского района города-курорта Сочи.

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