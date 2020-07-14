19:26 14 Июля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD71.13
  • EUR80.62
Поиск

Трое российских военных ранены при взрыве в Сирии

© Sputnik / РИА Новости
В мире
Получить короткую ссылку
169 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200714/1030531812/Troe-rossiyskikh-voennykh-postradali-pri-podryve-kolonny-v-Sirii.html

Раненых военных доставили на авиабазу Хмеймим, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

СУХУМ, 14 июл - Sputnik. Трое российских военных получили легкие ранения в результате подрыва террористами самодельной бомбы на пути следования автоколонны российско-турецкого патруля в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центра примирения враждующих сторон в САР.

Уточняется, что также пострадали и члены турецкого экипажа.

"Патрулирование прекращено, осуществляется эвакуация поврежденной техники. Командование российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике во взаимодействии с турецкими военными, а также сирийскими органами безопасности устанавливают причастность действующих в зоне деэскалации Идлиб боевиков к нападению на колонну", — уточнили в Центре примирения враждующих сторон.

Всех раненых оперативно эвакуировали из района, где произошло ЧП.

Российские и турецкие военнослужащие 15 марта начали первое совместное патрулирование в Сирии, с тех пор такие мероприятия проводятся на регулярной основе.

Читайте также:

 



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Медитация и дикая любовь: лучшие фото Sony Alpha Awards
Огневая тактика: военные учения Абхазии и России
Держать форму: площадки для воркаута в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться