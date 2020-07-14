Трое российских военных ранены при взрыве в Сирии

Раненых военных доставили на авиабазу Хмеймим, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

СУХУМ, 14 июл - Sputnik. Трое российских военных получили легкие ранения в результате подрыва террористами самодельной бомбы на пути следования автоколонны российско-турецкого патруля в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центра примирения враждующих сторон в САР.

Уточняется, что также пострадали и члены турецкого экипажа.

"Патрулирование прекращено, осуществляется эвакуация поврежденной техники. Командование российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике во взаимодействии с турецкими военными, а также сирийскими органами безопасности устанавливают причастность действующих в зоне деэскалации Идлиб боевиков к нападению на колонну", — уточнили в Центре примирения враждующих сторон.

Всех раненых оперативно эвакуировали из района, где произошло ЧП.

Российские и турецкие военнослужащие 15 марта начали первое совместное патрулирование в Сирии, с тех пор такие мероприятия проводятся на регулярной основе.

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