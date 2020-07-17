В России за сутки выявлено 6 406 новых случаев коронавируса

Всего на сегодняшний день в России выявлено 759 203 случая коронавирусной инфекцией в 85 регионах.

СУХУМ, 17 июл - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 6 406 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по защите населения от COVID-19.

Из общего числа вновь выявленных случаев 26% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки зафиксировано 186 летальных исходов, полностью выздоровел 7 681 человек. За весь период установлено 12 123 летальных исхода, выздоровели 539 373 человека.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер.

С начала пандемии тестирование по ПЦР - диагностике COVID-19 в Абхазии прошли 2442 человека и 231 на определение антител.

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