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В России за сутки выявлено 6 406 новых случаев коронавируса

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (752)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200717/1030549721/V-Rossii-za-sutki-vyyavleno-6-406-novykh-sluchaev-koronavirusa.html

Всего на сегодняшний день в России выявлено 759 203 случая коронавирусной инфекцией в 85 регионах.

СУХУМ, 17 июл - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 6 406 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по защите населения от COVID-19.

Из общего числа вновь выявленных случаев 26% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки зафиксировано 186 летальных исходов, полностью выздоровел 7 681 человек. За весь период установлено 12 123 летальных исхода, выздоровели 539 373 человека.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер.

С начала пандемии тестирование по ПЦР - диагностике COVID-19 в Абхазии прошли 2442 человека и 231 на определение антител.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (752)


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