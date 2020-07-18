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Новый хозяин Севера: почему Запад не сможет потеснить Россию в Арктике

© Sputnik / Александр Кряжев
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200718/1030559256/Novyy-khozyain-Severa-pochemu-Zapad-ne-smozhet-potesnit-Rossiyu-v-Arktike.html

Сверхмощная ядерная энергетическая установка, способность преодолевать четырехметровые льды и непревзойденная скорость хода — в приморском городе Большой Камень на судостроительной верфи "Звезда" начали строить самый крупный в мире атомный ледокол проекта "Лидер".

На днях состоялась первая резка металла для корпуса судна. Как новый ледокол усилит позиции России в Арктике — в материале корреспондента РИА Новости Николая Протопопова.

Атомный гигант

К 2033-му должны построить три таких атомохода. Первый будет готов к эксплуатации к 2027-му. Стоимость оценивают в 130 миллиардов рублей. По словам разработчиков, новый класс ледоколов не имеет аналогов в мире и отличается исключительными техническими характеристиками, позволяющими круглогодично проводить караваны через льды Арктики.

Энергетическая установка "Лидера" — два ядерных реактора по 315 мегаватт, это в два раза больше, чем у реакторов ледоколов предыдущего поколения. Мощность атомохода на винтах — 120 мегаватт. Ледокол оснастят современными системами связи, навигации и разведки ледовой обстановки.

Двухсотметровый "Лидер" водоизмещением 70 тысяч тонн сможет идти по двухметровым льдам со скоростью 15 узлов, а максимальная толщина льда при прокладке трассы — 4,5 метра.

Столь высоких показателей достигли в том числе за счет особой конструкции корпуса ледокола. Так, впервые в истории судостроения каждое поперечное ребро остова (шпангоуты, формирующие внешние обводы) уникально по форме.

Это обеспечивает не только высочайшую проходимость через льды, но и прокладку судоходного канала шириной около 50 метров. Ледоколы предыдущего поколения пробивают трассу шириной не более 36 метров и идут по льдам не быстрее двух узлов.

Экипаж "Лидера" — 130 человек. Всех разместят в комфортабельных каютах. Предусмотрены места для нескольких десятков пассажиров. Дальность хода ограничена только продовольственными запасами, которых хватает на восемь месяцев "автономки".

Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
Министерство обороны РФ
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"Ледокол действительно будет уникальным, — рассказывает РИА Новости председатель общероссийского Движения поддержки флота капитан I ранга Михаил Ненашев. — Размеры судна, его форма позволяют в два раза сократить время прохождения Северного морского пути. С вводом в строй "Лидера" резко возрастет привлекательность арктической коммуникации не только для российских компаний, но и для зарубежных. К слову, 90 процентов мировых грузовых перевозок в условиях пандемии коронавируса обеспечивал флот, ведь авиасообщение ограничили, а автомобили между континентами не ездят".

На все случаи жизни

Россия строит атомные ледоколы в первую очередь в экономических целях — для развития транспортной отрасли. Однако у всех судов такого класса двойное назначение. При необходимости ледоколы могут выполнять и задачи, не свойственные гражданским судам: охранять территориальные воды и обеспечивать безопасность страны. Поэтому конструкция "Лидера" допускает размещение различных видов вооружения.

"Судно всепогодное, нет ограничений по автономности хода и штормовым показателям, — отмечает Ненашев. — На ледокол можно установить артиллерийские комплексы, системы противовоздушной обороны. Но придется полностью переучивать экипаж либо набирать новый, потому что задачи у гражданских и военных моряков разные".

В годы Великой Отечественной ледоколы часто привлекались для важных боевых операций. Например, судно ледового класса "Анастас Микоян" в 1941-м переоборудовали во вспомогательный крейсер: оснастили зенитными пулеметами и артиллерийскими орудиями, в том числе 130-миллиметровыми установками с дальностью более 25 километров. "Анастас Микоян", приписанный к Черноморскому флоту, участвовал в обороне Одессы и Севастополя, десятки раз вступал в бой с кораблями кригсмарине. Позже совершил рекордный по дальности и сложности девятимесячный переход из Батуми в Анадырь.

По словам экс-командующего Северным флотом адмирала Вячеслава Попова, ледоколы нового класса подтверждает лидерство России в Арктическом регионе.

© Видео Минобороны России
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"Без ледоколов освоение Арктики бесперспективно, — подчеркнул он. — Эти корабли повышают и обороноспособность страны. Арктика — самое опасное направление с точки зрения нанесения ударов. Сегодня задачи Северного флота расширились, военные моряки очень плотно взаимодействуют с Росатомфлотом, так как ледовая обстановка нестабильна и постоянно меняется. Кораблям Северного флота зачастую требуется проводка через льды. Северный флот, конечно, обладает определенными возможностями действий в ледовых условиях, но не в той степени, которую обеспечивают полноценные ледоколы".

Стратегический регион

К Арктике сегодня приковано пристальное внимание ведущих держав мира, и каждая всеми силами пытается усилить там свои позиции. Так, в мае, впервые за 25 лет в Баренцево море вошла группировка боевых кораблей Шестого флота ВМС США.

По официальной информации Пентагона — для "обеспечения безопасности в сложных природных условиях и поддержания свободы навигации и непрерывного взаимодействия между союзниками".

Три ракетных эсминца типа "Арли Берк" и британский фрегат "Кент" пробыли у самых границ России несколько дней. По мнению военных экспертов, это напрямую связано с наращиванием военного присутствия Североатлантического альянса в регионе. Арктика — объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов целого ряда государств.

© Sputnik / Валерий Мельников
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Здесь периодически действуют ледоколы Южной Кореи, Швеции, Германии, США и Китая. Многим не дает покоя то, что главный хозяин Арктики и Северного морского пути — по-прежнему Россия. Запад всячески старается потеснить Москву и на этом направлении.

Поэтому России приходится не только строить гражданские ледоколы, но и усиливать боевыми кораблями ледового класса Военно-морской флот. Так, через несколько лет Северный флот получит корабль проекта 23550 "Иван Папанин". Его задачи — охрана арктических водных ресурсов, конвоирование и буксировка в порт задержанных судов, сопровождение и поддержка судов обеспечения. Вооружение — автоматическая артиллерийская установка АК-176МА и зенитный комплекс.

При необходимости "Папанин" сможет нести ударное ракетное вооружение — контейнерный вариант комплекса "Калибр". От других патрульных кораблей флота он отличается тем, что способен преодолевать лед толщиной около двух метров.

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