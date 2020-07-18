Новый хозяин Севера: почему Запад не сможет потеснить Россию в Арктике

Сверхмощная ядерная энергетическая установка, способность преодолевать четырехметровые льды и непревзойденная скорость хода — в приморском городе Большой Камень на судостроительной верфи "Звезда" начали строить самый крупный в мире атомный ледокол проекта "Лидер".

На днях состоялась первая резка металла для корпуса судна. Как новый ледокол усилит позиции России в Арктике — в материале корреспондента РИА Новости Николая Протопопова.

Атомный гигант

К 2033-му должны построить три таких атомохода. Первый будет готов к эксплуатации к 2027-му. Стоимость оценивают в 130 миллиардов рублей. По словам разработчиков, новый класс ледоколов не имеет аналогов в мире и отличается исключительными техническими характеристиками, позволяющими круглогодично проводить караваны через льды Арктики.

Энергетическая установка "Лидера" — два ядерных реактора по 315 мегаватт, это в два раза больше, чем у реакторов ледоколов предыдущего поколения. Мощность атомохода на винтах — 120 мегаватт. Ледокол оснастят современными системами связи, навигации и разведки ледовой обстановки.

Двухсотметровый "Лидер" водоизмещением 70 тысяч тонн сможет идти по двухметровым льдам со скоростью 15 узлов, а максимальная толщина льда при прокладке трассы — 4,5 метра.

Столь высоких показателей достигли в том числе за счет особой конструкции корпуса ледокола. Так, впервые в истории судостроения каждое поперечное ребро остова (шпангоуты, формирующие внешние обводы) уникально по форме.

Это обеспечивает не только высочайшую проходимость через льды, но и прокладку судоходного канала шириной около 50 метров. Ледоколы предыдущего поколения пробивают трассу шириной не более 36 метров и идут по льдам не быстрее двух узлов.

Экипаж "Лидера" — 130 человек. Всех разместят в комфортабельных каютах. Предусмотрены места для нескольких десятков пассажиров. Дальность хода ограничена только продовольственными запасами, которых хватает на восемь месяцев "автономки".

"Ледокол действительно будет уникальным, — рассказывает РИА Новости председатель общероссийского Движения поддержки флота капитан I ранга Михаил Ненашев. — Размеры судна, его форма позволяют в два раза сократить время прохождения Северного морского пути. С вводом в строй "Лидера" резко возрастет привлекательность арктической коммуникации не только для российских компаний, но и для зарубежных. К слову, 90 процентов мировых грузовых перевозок в условиях пандемии коронавируса обеспечивал флот, ведь авиасообщение ограничили, а автомобили между континентами не ездят".

На все случаи жизни

Россия строит атомные ледоколы в первую очередь в экономических целях — для развития транспортной отрасли. Однако у всех судов такого класса двойное назначение. При необходимости ледоколы могут выполнять и задачи, не свойственные гражданским судам: охранять территориальные воды и обеспечивать безопасность страны. Поэтому конструкция "Лидера" допускает размещение различных видов вооружения.

"Судно всепогодное, нет ограничений по автономности хода и штормовым показателям, — отмечает Ненашев. — На ледокол можно установить артиллерийские комплексы, системы противовоздушной обороны. Но придется полностью переучивать экипаж либо набирать новый, потому что задачи у гражданских и военных моряков разные".

В годы Великой Отечественной ледоколы часто привлекались для важных боевых операций. Например, судно ледового класса "Анастас Микоян" в 1941-м переоборудовали во вспомогательный крейсер: оснастили зенитными пулеметами и артиллерийскими орудиями, в том числе 130-миллиметровыми установками с дальностью более 25 километров. "Анастас Микоян", приписанный к Черноморскому флоту, участвовал в обороне Одессы и Севастополя, десятки раз вступал в бой с кораблями кригсмарине. Позже совершил рекордный по дальности и сложности девятимесячный переход из Батуми в Анадырь.

По словам экс-командующего Северным флотом адмирала Вячеслава Попова, ледоколы нового класса подтверждает лидерство России в Арктическом регионе.

"Без ледоколов освоение Арктики бесперспективно, — подчеркнул он. — Эти корабли повышают и обороноспособность страны. Арктика — самое опасное направление с точки зрения нанесения ударов. Сегодня задачи Северного флота расширились, военные моряки очень плотно взаимодействуют с Росатомфлотом, так как ледовая обстановка нестабильна и постоянно меняется. Кораблям Северного флота зачастую требуется проводка через льды. Северный флот, конечно, обладает определенными возможностями действий в ледовых условиях, но не в той степени, которую обеспечивают полноценные ледоколы".

Стратегический регион

К Арктике сегодня приковано пристальное внимание ведущих держав мира, и каждая всеми силами пытается усилить там свои позиции. Так, в мае, впервые за 25 лет в Баренцево море вошла группировка боевых кораблей Шестого флота ВМС США.

По официальной информации Пентагона — для "обеспечения безопасности в сложных природных условиях и поддержания свободы навигации и непрерывного взаимодействия между союзниками".

Три ракетных эсминца типа "Арли Берк" и британский фрегат "Кент" пробыли у самых границ России несколько дней. По мнению военных экспертов, это напрямую связано с наращиванием военного присутствия Североатлантического альянса в регионе. Арктика — объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов целого ряда государств.

Здесь периодически действуют ледоколы Южной Кореи, Швеции, Германии, США и Китая. Многим не дает покоя то, что главный хозяин Арктики и Северного морского пути — по-прежнему Россия. Запад всячески старается потеснить Москву и на этом направлении.

Поэтому России приходится не только строить гражданские ледоколы, но и усиливать боевыми кораблями ледового класса Военно-морской флот. Так, через несколько лет Северный флот получит корабль проекта 23550 "Иван Папанин". Его задачи — охрана арктических водных ресурсов, конвоирование и буксировка в порт задержанных судов, сопровождение и поддержка судов обеспечения. Вооружение — автоматическая артиллерийская установка АК-176МА и зенитный комплекс.

При необходимости "Папанин" сможет нести ударное ракетное вооружение — контейнерный вариант комплекса "Калибр". От других патрульных кораблей флота он отличается тем, что способен преодолевать лед толщиной около двух метров.

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