Испытание пандемией, запасы России и детская мечта: интервью Михаила Мишустина

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал интервью телеканалу "Россия 24". Главные тезисы из беседы с российским премьером в материале Sputnik.

"Весь набор вызовов"



Члены правительства, вице-премьеры работают иногда круглосуточно в зависимости от ситуации в стране, рассказал Михаил Мишустин.

"Члены правительства, вице-премьеры работают в этом смысле иногда и круглосуточно. В зависимости от того, как требует от этого время и ситуация общая. Пандемия внесла коррективы в нашу жизнь. Президент работает у нас круглосуточно, всегда на связи. И в этом смысле, наверное, время на отдых – оно остается небольшое", - сказал Мишустин.

По его словам, он был нацелен на исполнение задач, обозначенных президентом России Владимиром Путиным.

"Если вы идете работать в правительство, и тем более если вам предложена должность председателя правительства, то, конечно, очень сложно представлять весь, скажем так, набор вызовов, с которым вы можете столкнуться. Предложение мне работать в правительстве сделал президент России Владимир Владимирович Путин, и в этом смысле, конечно, нацеленность была на исполнение тех основных мер, которые он озвучил в послании в январе", — сказал премьер-министр.

Он отметил, что после начала пандемии пришлось совмещать выполнение нацпроектов с мерами, призванными предотвратить распространение коронавирусной инфекции в стране."Все это было таким непростым вызовом, поэтому мне кажется, что людям судить о том, насколько получилось", – заявил премьер

"Вирус не выбирает должности"

Процесс выздоровления от COVID-19 был непростым, заявил Михаил Мишустин. Болезнь сопровождалась высокой температурой.

"Насчет скорости выздоровления — здесь я вам скажу, что это непростая история. Да, к сожалению, была высокая температура, но то, что касается "быстро вылечился", — это не совсем так, это был достаточно непростой процесс. Как только я стал лучше себя чувствовать, я, конечно же, вернулся сразу в рабочую обстановку", — рассказал премьер.

"Вирус не выбирает должности" и очень опасен, отметил он. По словам политика, пока непонятно, как именно происходит заражение.

"Я не знаю, каким образом я заразился коронавирусом, совершенно искренне это говорю", — добавил премьер.

Огромную роль в выздоровлении Мишустина, по его признанию, сыграли доктора.

"Дай Бог, чтобы работали в мире врачи так, как работают наши российские врачи", — заявил глава правительства.

Также он сообщил, что ученые пока не наблюдают предпосылок для второй волны коронавируса.

"Будем надеяться на то, что, если мы будем следовать тем рекомендациям, которые дает Роспотребнадзор и врачи, то второй волны не случится", — сказал премьер-министр.

Он отметил, что сейчас фиксируется снижение заболевших коронавирусом по стране. Причем снижается не только распространение вируса, но и его вирулентность.

Мечта детства

Михаил Мишустин признался, что в детстве мечтал о карьере врача и даже планировал поступить в медицинский институт.

"У меня мама медсестра с многолетним стажем. И к врачам я отношусь очень трепетно с детства, потому что меня всегда окружали люди в белых халатах - это ее (мамы. - ред.) подруги, друзья, знакомые. И больше того, я даже вам скажу, что собирался поступать в медицинский институт до работы в налоговой службе. Даже такая мысль пришла", - рассказал он.

Стабильные запасы

Мишустин во время интервью назвал сумму золотовалютных запасов России. По его словам, они стабильны.

"На сегодняшний день это примерно больше 570 миллиардов долларов", — сказал глава правительства России.

Также он заявил, что в стране достаточно средств, чтобы обеспечить стратегические национальные цели и нацпроекты.

"Здесь волноваться не надо, есть достаточные средства, чтобы обеспечить, соответственно, все те стратегические национальные цели, которые, как вы знаете, совсем недавно были указом президента до 2030 года обозначены, и национальные проекты, которыми мы занимаемся", — сказал российский премьер.

Все принятые меры были четкими и дали свои результаты, отметил он.