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Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона.

WhatsApp запустит новую функцию

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200724/1030612442/WhatsApp-zapustit-novuyu-funktsiyu-.html

Стало известно, что мессенджер WhatsApp приступил к разработке новой функции, которую давно ожидали пользователи.

СУХУМ, 24 июл - Sputnik. В мессенджере WhatsApp появится новая функция, позволяющая пользователям использовать один аккаунт на четырех устройствах одновременно, сообщает портал WABetaInfo.

Когда разработка функционала завершится и он будет запущен, у пользователей появится специальный раздел Linked Devices - "Привязанные устройства".

В этом разделе можно будет добавить новое устройство, там же будут отображаться все гаджеты под одной учетной записью.

Время запуска функции неизвестно.

Ранее разработчики начали тестировать в WhatApp функцию, которая позволит быстро искать сообщения в чатах по дате.

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