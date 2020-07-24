WhatsApp запустит новую функцию

Стало известно, что мессенджер WhatsApp приступил к разработке новой функции, которую давно ожидали пользователи.

СУХУМ, 24 июл - Sputnik. В мессенджере WhatsApp появится новая функция, позволяющая пользователям использовать один аккаунт на четырех устройствах одновременно, сообщает портал WABetaInfo.

Когда разработка функционала завершится и он будет запущен, у пользователей появится специальный раздел Linked Devices - "Привязанные устройства".

В этом разделе можно будет добавить новое устройство, там же будут отображаться все гаджеты под одной учетной записью.

Время запуска функции неизвестно.

Ранее разработчики начали тестировать в WhatApp функцию, которая позволит быстро искать сообщения в чатах по дате.

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