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Штормовое предупреждение объявлено в Сочи

© Foto / Михаил Мордасов
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Sputnik Абхазия
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По поручению главы Сочи все городские службы переведены на усиленный режим работы. О надвигающейся непогоде предупреждены руководители всех санаторно-курортных предприятий, а также пляжных территорий и объектов показа туристических маршрутов курорта.

СУХУМ, 27 июл - Sputnik. С 27 по 30 июля в Сочи ожидается усиление порывов ветра, местами сильный дождь и грозы, а также повышение уровня воды в реках, сообщает пресс-служба администрации города. 

Над морем на участке Магри - Веселое возможно формирование смерчей, в горной зоне возрастает риск схода селевых потоков.

"Жителям и гостям курорта рекомендуется принять все необходимые меры предосторожности, в том числе по сохранности своего имущества. На период действия штормового предупреждения воздержаться от отдыха вблизи водоемов. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями", - говорится в сообщении. 

По поручению главы Сочи все городские службы переведены на усиленный режим работы.

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