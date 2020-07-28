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ООН назвала потери международного туризма из-за COVID-19

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (764)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200728/1030637849/OON-nazvala-poteri-mezhdunarodnogo-turizma-iz-za-COVID-19.html

Туристическая отрасль потеряла в три раза больше, чем убытки в этой области во время экнономического кризиса в 2009 году.

СУХУМ, 28 июл - Sputnik. Потери международной туристической сферы из-за распространения коронавирусной инфекции в 2020 году достигли 320 миллиардов долларов, сообщает Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO).

Отмечается, что количество туристов в результате введенных из-за коронавируса ограничений и практически полного закрытия стран сократилось на 300 миллионов.

Туристические поездки с января по май сократились по всему миру на 56%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число поездок в мае по сравнению с маем 2019 года упало на 98%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.

Ограничения на пересечение границы Абхазии туристами действуют до 28 июля. При этом российские эксперты из Роспотребнадзора признали эпидемиологическую обстановку в Абхазии стабильной. Они пришли к выводу, что исследования, которые проводятся в Республиканской лаборатории, соответствуют международным стандартам, в том числе стандартам Всемирной организации здравоохранения.

С начала пандемии в республике было зафиксировано 57 случаев COVID-19.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (764)


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