Путин: ситуация с COVID-19 в России может качнуться в любую сторону

СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Ситуация с коронавирусом в России успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону, поводов расслабляться нет, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке.

"Не без сбоев, конечно, не без проблем, так нигде не бывает, но, как уже говорил, в целом мы смогли справиться с беспрецедентным вызовом, отразить натиск этой эпидемии", - сказал он.

Путин отметил, что в июне и в июле количество заражений коронавирусом в России постепенно сокращается.

"Вместе с тем, хочу сразу сказать: ситуация остается сложной, и что называется, может качнуться в любую сторону. Вот именно поэтому, кстати говоря, мы с вами и собрались. Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности и для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет", - заявил Путин.

Российский лидер также подчеркнул, что решения по снятию всех ограничений по коронавирусу должны быть осторожными, необоснованная поспешность чревата повторным ростом заболевших. При этом он заявил, что необходимо за счет профилактических и упреждающих мер постараться избежать введения повторного режима ограничений.