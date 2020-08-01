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Тренировочные полёты пилотажной группы Соколы России в Краснодарском крае

Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200801/1030662655/Rossiyskiy-Su-27-perekhvatil-amerikanskiy-samolet-nad-Chernym-morem.html

Российский экипаж приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его.

СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик ЕР-3Е над Черным морем, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

"После разворота американского самолета от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", — говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. ЕР-3Е российскую границу не нарушил.

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На прицеле: российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

Этим летом специалисты уже несколько раз засекали иностранные самолеты вблизи российских территорий. Так, накануне Су-27 снова перехватил американские самолеты-разведчики над Черным морем.

В Москве неоднократно подчеркивали, что такое поведение создает дополнительную напряженность в отношениях двух стран, и призывали Вашингтон отказаться от подобных полетов. Американские власти ответили на эту просьбу отказом.

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