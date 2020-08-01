19:30 01 Августа 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.43
  • EUR87.29
Поиск

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи

© Sputnik / Олег Смеречинский
В мире
Получить короткую ссылку
164 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200801/1030664010/Shtormovoe-preduprzhdenie-obyavleno-v-Sochi.html

По поручению главы Сочи все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Жителям и гостям курорта рекомендуется принять все меры предосторожности.

СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Власти Сочи предупредили жителей и гостей курорта об ухудшении погодных условий, сообщается на сайте администрации города.

"Резкое ухудшение погоды на территории Большого Сочи может произойти уже в ближайшие часы. Так, до конца суток 1 августа, а также в течение суток 2 августа синоптики прогнозируют на территории курорта сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 22 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Также возможны подъемы уровня воды в реках, местами с достижением неблагоприятных отметок, возрастает риск схода селевых потоков.

Кроме того, действует предупреждение о возможном формировании смерчей над морем на участке Магри-Веселое с первого по третье августа.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
В ожидании туристов: пустые пляжи Гагры и Пицунды
Заход с Иссык-Куля: российские летчики отработали ракетно-бомбовые удары
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться