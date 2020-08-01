Штормовое предупреждение объявлено в Сочи

По поручению главы Сочи все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Жителям и гостям курорта рекомендуется принять все меры предосторожности.

СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Власти Сочи предупредили жителей и гостей курорта об ухудшении погодных условий, сообщается на сайте администрации города.



"Резкое ухудшение погоды на территории Большого Сочи может произойти уже в ближайшие часы. Так, до конца суток 1 августа, а также в течение суток 2 августа синоптики прогнозируют на территории курорта сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 22 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Также возможны подъемы уровня воды в реках, местами с достижением неблагоприятных отметок, возрастает риск схода селевых потоков.

Кроме того, действует предупреждение о возможном формировании смерчей над морем на участке Магри-Веселое с первого по третье августа.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

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