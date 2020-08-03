Число заболевших COVID-19 в мире превысило 18 миллионов

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 18 миллионов, по данным Университета Джонса Хопкинса.

Подсчет ведется путем суммирования данных федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По состоянию на 08:00 число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 18 019 472, умерли 689 347 человек с COVID-19. За все время пандемии выздоровели 10 649 111 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии по состоянию на 1 августа составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.

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