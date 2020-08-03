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Число заболевших COVID-19 в мире превысило 18 миллионов

© AFP 2019 / PHILIPPE DESMAZES
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (773)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200803/1030669605/Chislo-zabolevshikh-COVID-9-v-mire-prevysilo-18-millionov.html

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 18 миллионов, по данным Университета Джонса Хопкинса.

Подсчет ведется путем суммирования данных федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По состоянию на 08:00 число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 18 019 472, умерли 689 347 человек с COVID-19. За все время пандемии выздоровели 10 649 111 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии по состоянию на 1 августа составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (773)


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