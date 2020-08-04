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Фотоконкурс имени Стенина объявил победителя онлайн-голосования

© Foto / Юрий Смитюк
В мире
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200804/1030678460/Fotokonkurs-imeni-Stenina-obyavil-pobeditelya-onlayn-golosovaniya.html

В сентябре конкурс имени Андрея Стенина объявит победителей на сайте stenincontest.ru | stenincontest.com, тогда же в Москве откроется выставка его лауреатов. В планах конкурса дать также старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Лучшей работой международного конкурса имени Андрея Стенина по мнению интернет-пользователей стала одиночная фотография журналиста из Приморья Юрия Смитюка "Остров Врангеля". На ней в "естественной среде обитания" запечатлен научный сотрудник и инспектор одноименного заповедника Павел Кулемеев.

Остров Врангеля — самый северный заповедный остров российской Арктики. Северный Ледовитый океан делит остров 180 меридианом практически пополам, благодаря чему он находится и в Западном и в Восточном полушариях нашей планеты. Посещение заповедника "Остров Врангеля" ограничено, но существует около 10 туристических маршрутов летом и осенью. Присутствие туристов здесь допускается только в сопровождении рейнджеров. Они следят за безопасностью туристов и, конечно, животных, которые обитают на острове. 

Базилио Сепе, Филиппины - Прибрежный дозор, Главные новости, одиночные фотографии
© Basilio H. Sepe / Stenincontest
Лучшие из лучших: самые яркие фото конкурса имени Андрея Стенина
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Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина — ежегодный конкурс для молодых фоторепортеров от 18 до 33 лет. В 2020 году конкурс собрал более 5000 работ из 75 стран мира. С момента старта конкурса в 2014 году фотоработы его победителей выставлялись в Москве, Кейптауне, Будапеште, Мадриде, Нью-Дели, Милане, Нью-Йорке, Анкаре, Буэнос-Айресе, и других городах мира. Прием заявок стартует ежегодно 22 декабря, в день рождения фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина, погибшего при исполнении профессионального долга.

Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RTShanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, информационное агентство News1, интернет-портал DBW, новостной портал Brasil247. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: журнал "National Geographic Россия", портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", информационный портал YOung JOurnalists, журнал FotoargentaКлуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал Enfoque Visual, журнал LF Magazine, международная площадка-партнер — фестиваль PhotON.



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