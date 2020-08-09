Кавказская уникальность: назван самый малочисленный народ России

Девятого августа отмечается Международный день коренных народов мира. Всего насчитывается около 370 миллионов представителей коренных народов, то есть пять процентов от населения Земли.

СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Самым малочисленным народом России считаются чамалалы, проживающие в Дагестане и Чечне, рассказали РИА Новости в медиаофисе Всероссийской переписи населения

Чамалалов (или чамалинцев) относят к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев.

"Еще в XIX веке их насчитывалось не менее 3889 человек, компактно проживающих в девяти аулах. Такие данные показала Посемейная перепись населения Дагестана 1886 года. В начале XX века уже первая Всесоюзная перепись населения 1926 года определила 3438 чамалалов, а в 1967 году их насчитали более четырех тысяч человек", — рассказали в медиаофисе.

На 2010 год их насчитывалось всего 24 человека.

В России коренными малочисленными признаются народы, насчитывающие менее 50 тысяч человек, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционный образ жизни, хозяйствование и промыслы и осознающие себя самостоятельными этническими общностями.

По данным последней Всероссийской переписи населения 2010 года, в стране проживают более 190 народов, 47 из них относятся к малочисленным. В их составе выделяются 40 коренных малочисленных этносов Севера, Сибири, Кавказа и Дальнего Востока. Они компактно проживают в более чем 30 регионах, порядка 65 процентов — в сельской местности, где особенно бережно хранят традиции и быт предков.

В ходе новой Всероссийской переписи населения малочисленные народы планируют пересчитать заново. Она пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.

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