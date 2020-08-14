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Шестой срок Лукашенко: ЦИК опубликовал результаты выборов в Белоруссии

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Sputnik Абхазия
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Массовые акции протеста в Белоруссии начались после закрытия избирательных участков в Минске и других городах страны, они продолжаются уже пятые сутки: граждане недовольны организацией и итогами голосования.

СУХУМ, 14 авг - Sputnik. ЦИК Республики Беларусь опубликовал окончательные результаты президентских выборов. Набрав 80,1% голосов, победил Александр Лукашенко.

"По окончательным результатам выборов президента Белоруссии, опубликованным ЦИК республики, с результатом 80,1 процента голосов победил Александр Лукашенко", - говорится в сообщении.

В воскресенье в Белоруссии прошли выборы президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1 процента). Второе место у Светланы Тихановской — 10,12 процента. В ее штабе заявили, что не признают результаты.

© Sputnik Виктор Толочко
Протесты не утихают: что происходит в Белоруссии

Во вторник стало известно, что Тихановская уехала в Литву. Ее доверенное лицо Ольга Ковалькова прокомментировала РИА Новости, что выбора не было, это "организовали" белорусские власти. 

Александр Лукашенко стал президентом Белоруссии в шестой раз подряд.

Уже пятый день в Минске и других городах страны продолжаются акции протеста. 

Самая сложная обстановка в столице: демонстранты сооружают баррикады и отказываются расходиться, для разгона силовики применяли водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, многие находятся в больницах. Около семи тысяч человек задержали, а вечером в четверг их начали выпускать из изоляторов. Освободившиеся заявляют о побоях и издевательствах со стороны силовиков.

Накануне работники завода БелАЗ в Жодино выступили с призывом провести национальную забастовку. На протесты также вышли сотрудники "Гродно-Азот" и жлобинского БМЗ.

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