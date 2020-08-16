В центре Гамалеи рассказали, когда начнется массовая вакцинация от COVID-19 в России

Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется примерно через месяц после того, как будет произведено необходимое количество вакцины, сообщил РИА Новости директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса планируется начать через 7-10 дней, участие в них будут принимать несколько десятков тысяч человек.

"Массовая вакцинация будет с некоторой задержкой, только из-за того, что основная масса наработанной вакцины пойдет на пострегистрационное исследование. После этого остальная продукция пойдет на гражданский оборот. Задержка две-три недели, может быть, месяц", - рассказал Гинцбург.

Медики, работающие в "красных зонах", вероятно, тоже будут принимать участие в пострегистрационных клинических исследованиях вакцины от коронавируса, отметил директор.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".

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