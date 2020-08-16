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В центре Гамалеи рассказали, когда начнется массовая вакцинация от COVID-19 в России

Пресс-служба АФК "Система"
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (788)
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Sputnik Абхазия
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Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется примерно через месяц после того, как будет произведено необходимое количество вакцины, сообщил РИА Новости директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Минздрав РФ
Произведена первая партия российской вакцины от коронавируса

Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса планируется начать через 7-10 дней, участие в них будут принимать несколько десятков тысяч человек.

"Массовая вакцинация будет с некоторой задержкой, только из-за того, что основная масса наработанной вакцины пойдет на пострегистрационное исследование. После этого остальная продукция пойдет на гражданский оборот. Задержка две-три недели, может быть, месяц", - рассказал Гинцбург.

Медики, работающие в "красных зонах", вероятно, тоже будут принимать участие в пострегистрационных клинических исследованиях вакцины от коронавируса, отметил директор.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (788)

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