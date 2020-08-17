Отдых на Черном море: туристов предостерегли от опасной привычки

Зачастую туристы, приезжая в отпуск на Черное море, уверены в том, что соленая вода способна принести исключительно пользу, и не боятся применять ее внутрь в оздоровительных целях.

СУХУМ, 17 авг – Sputnik. Популярный метод лечения больного горла и заложенного носа промыванием с использованием соленой морской воды, как оказалось, может быть не всегда полезным. Врачи рекомендуют применять для этого аптечные растворы.

"Промывание морской водой носа — это популярный способ самолечения. У этого метода есть определенные подвохи. Нельзя везти домой морскую воду с моря, где вы отдыхаете. Пока вы возвращаетесь домой, вода начинает тухнуть и никаких полезных свойств она уже не имеет. Нужно использовать растворы, которые продают в аптеке или приготовить раствор самостоятельно", — рассказал радио Sputnik врач-лор высшей категории Владимир Зайцев.

По словам Владимира Зайцева к августу вода Черного моря меняет свои свойства, что может нанести вред здоровью, если полоскать ею горло.

"Надо смотреть на состояние воды. Морская вода может быть чистой и прозрачной или мутной и цветущей. Если мы говорим про Черное море, то к августу месяцу вода уже начинает цвести, а это не очень хорошо. Такой водой полоскать горло не стоит. Если мы говорим про Средиземное море, то это относительно чистое море с большей соленостью, его вода может быть полезной для задней стенки глотки и небных миндалин. Но все-таки лучше не полоскать морской водой, а пользоваться антисептиком на водной основе. Это будет гораздо эффективнее", — рассказал врач в интервью радио Sputnik.

Ранее российский сервис бронирования провел опрос среди пользователей соцсетей и составил рейтинг причин, по которым российские туристы едут отдыхать в Абхазию. 71,96% опрошенных сказали, что в Абхазии их привлекает кристально чистое море и великолепная природа.

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