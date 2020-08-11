Чистое море и достопримечательности: зачем туристы из России едут в Абхазию

СУХУМ, 11 авг - Sputnik. Российский сервис бронирования провел опрос среди пользователей соцсетей и составил рейтинг причин, по которым российские туристы едут отдыхать в Абхазию.
Наибольший процент отдыхающих, 71,96%, Абхазия привлекает своим кристально чистым морем и великолепной природой.
Национальная кухня и домашнее вино занимают второе место среди причин посетить Абхазию, 9,76 % респондентов назвали именно ее.
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Третье место заняла возможность дешево арендовать жилье.
Для 4,27% пользователей самое интересное - это экскурсии, которые можно посетить в Абхазии. А вот абхазское гостеприимство привлекает 3,05% российских туристов.
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Одинаково разделились предпочтения у любителей абхазских танцев и православных монастырей - 2,44% проголосовавших.
Абхазо-российская граница была закрыта для туристов четыре месяца. По решению властей двух стран ограничения на пересечение границы сняли 1 августа.
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