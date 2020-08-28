Без "Макарыча": пресечена попытка незаконного ввоза оружия в Абхазию

Огнестрельное оружие и боеприпасы изъяты сотрудниками Сочинской таможни для дальнейших процессуальных действий.

СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Пограничный наряд обнаружил в автомобиле, следовавшем из России в Абхазию, в перчаточном ящике травматический пистолет "МР-79-9ТМ", "Макарыч" с одним магазином и восемью патронами к нему, сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

© Foto / Пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю Пограничным нарядом в ходе осмотра транспортного средства, следовавшего из Российской Федерации в Республику Абхазия в перчаточном ящике обнаружен травматический пистолет «МР-79-9ТМ»

Ранее сообщалось о гражданине России, который пытался вывезти из РФ в Абхазию охотничье оружие, охотничье ружье "Сайга-12", и боеприпасы в нарушение установленных правил.

Ввоз в Россию и вывоз из РФ гражданского и служебного оружия и патронов к нему осуществляются по разрешениям федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия.

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