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Названы сроки начала массовых поставок вакцины от COVID-19 в России

© Foto / Пресс-служба АФК "Система"
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (796)
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Уже более 2,5 тысячи добровольцев из запланированных 40 тысяч набраны для участия в пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса.

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Первые поставки большими партиями вакцины от коронавируса в России начнутся в сентябре, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"По вакцинации против коронавирусной инфекции: сейчас параллельно идет наработка производства и пострегистрационное наблюдение. В первую очередь, конечно, будут отгружаться вакцины для медицинских работников и педагогов, это (вакцинация) будет абсолютно добровольной. Первые поставки большими партиями начнутся уже в сентябре", - сказал Мурашко журналистам.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (796)

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