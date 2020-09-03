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Артист Михаил Ефремов признал вину в ДТП

© Sputnik / Виталий Белоусов
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200903/1030868724/Artist-Mikhail-Efremov-priznal-vinu-v-DTP-.html

Михаил Ефремов по решению суда находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии.

СУХУМ, 3 сен – Sputnik. Известный актер Михаил Ефремов в ходе заседания в Пресненском суде Москвы, где рассматривается дело о смертельном ДТП с его участием, заявил, что признает вину в аварии, сообщает РИА Новости.

"У меня заявление. Я признаю свою вину", - сказал Ефремов в суде. 

Уголовное дело в отношении Ефремова было возбуждено после ДТП 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы.

© Видео РИА Новости
Опубликовано видео ДТП с участием актера Михаила Ефремова

По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель "Лады", курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.

Изначально актер взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

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