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Азербайджанский военный

Азербайджан отказался от участия в военных учениях "Кавказ-2020"

© Sputnik / Владимир Астапкович
В мире
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Командно-штабные учения "Кавказ-2020" пройдут на юге России в сентябре. В них примут участие военные из нескольких стран, в том числе из Ирана, Мьянмы и Пакистана.

СУХУМ, 3 сен – Sputnik. Азербайджан не будет участвовать в военных учениях "Кавказ-2020" в России в сентябре, сообщает РИА Новости.

"Азербайджанские военнослужащие не будут участвовать в учениях "Кавказ-2020", которые пройдут в России в сентябре этого года. На вышеуказанные учения планируется направить двух военнослужащих в качестве наблюдателей", — сообщили в пресс-службе минобороны Азербайджана.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что министры обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ договорились расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом.

© Видео Минобороны России
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Как ожидается, первые совместные учения пройдут в рамках маневров "Кавказ-2020". В каком именно формате они пройдут, пока не уточняется.

Министерство обороны Индии ранее подтвердило отказ от участия в "Кавказ-2020". Причиной такого шага в военном ведомстве назвали пандемию коронавируса и трудности, вызванные ее последствиями, включая организацию логистики.

Нью-Дели уже уведомило Москву о принятом решении, отметив, что Россия и Индия остаются близкими и привилегированными стратегическими партнерами.

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