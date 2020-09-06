Турция перебросила танки к границе с Грецией

СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Турция направляет танки из юго-восточной провинции Хатай в приграничную с Грецией северо-западную провинцию Эдирне на фоне кризиса в Восточном Средиземноморье, передает РИА Новости со ссылкой на турецкое агентство IHA.
По информации военных источников агентства, два конвоя с техникой, перевозящей около 40 танков, покинули район Рейханлы провинции Хатай на границе с Сирией. Ожидается, что танки будут направлены в Эдирне по железной дороге.
В последние недели резко обострились отношений между Афинами и Анкарой. Это связано с тем, что турецкое судно Oruç Reis начало сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье, в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной.
Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция ведет также исследования в районе, который Кипр считает своей ИЭЗ.
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