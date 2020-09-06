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Турция перебросила танки к границе с Грецией

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Sputnik Абхазия
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Греция и Турция обвиняют друг друга в подписании незаконных соглашений о делимитации морских зон, не учитывающих интересы другой стороны.

СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Турция направляет танки из юго-восточной провинции Хатай в приграничную с Грецией северо-западную провинцию Эдирне на фоне кризиса в Восточном Средиземноморье, передает РИА Новости со ссылкой на турецкое агентство IHA.

По информации военных источников агентства, два конвоя с техникой, перевозящей около 40 танков, покинули район Рейханлы провинции Хатай на границе с Сирией. Ожидается, что танки будут направлены в Эдирне по железной дороге.

В последние недели резко обострились отношений между Афинами и Анкарой. Это связано с тем, что турецкое судно Oruç Reis начало сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье, в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной.

Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция ведет также исследования в районе, который Кипр считает своей ИЭЗ.

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