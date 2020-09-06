17:58 06 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.18
  • EUR89.04
Поиск

В России за сутки выявили 5195 случаев заражения коронавирусом

© Sputnik / Евгений Биятов
В мире
Получить короткую ссылку
58 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/06/1030886571.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200906/1030886602/V-Rossii-za-sutki-vyyavili-5195-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom.html

Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Москве (620), Санкт-Петербурге (192) и Подмосковье (167). Нет прироста на Чукотке.

СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Число выявленных случаев COVID-19 в 84 российских регионах за сутки выросло на 5 195, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Примерно у четверти инфицированных нет симптомов.

На Кубани за сутки подтверждено 93 случая коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре выявлен 41 заболевший. Девять случаев зафиксировано в Сочи, пять – в Крыловском и Ейском районах, четыре в Горячем Ключе, по два заразившихся в Геленджике, Новороссийске, Крымском, Каневском, Северском, Кущевском, Белореченском, Павловском, Динском и Тихорецком районах. По одному в Калининском, Абинском, Красноармейском, Апшеронском, Курганинском, Туапсинском, Тбилисском, Усть-Лабинском и Староминском районах.

В медицинские организации региона с подозрением на коронавирус обратились 37582 человека, из них 4533 ребенка. Продолжают стационарное лечение 3848 человек, из них 70 детей. Проведено 866667 лабораторных исследований.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 502 человека. Из них 157 пациентов выздоровели, 4 летальных случая.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Снова в школу, бокс и протесты: самые яркие фото недели
Взрыв в тундре: на Ямале нашли гигантскую воронку
Как добраться до Абхазии
На отдых в Абхазию: как доехать до республики и пересечь границу
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться