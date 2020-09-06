В России за сутки выявили 5195 случаев заражения коронавирусом

СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Число выявленных случаев COVID-19 в 84 российских регионах за сутки выросло на 5 195, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Примерно у четверти инфицированных нет симптомов.
На Кубани за сутки подтверждено 93 случая коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.
В Краснодаре выявлен 41 заболевший. Девять случаев зафиксировано в Сочи, пять – в Крыловском и Ейском районах, четыре в Горячем Ключе, по два заразившихся в Геленджике, Новороссийске, Крымском, Каневском, Северском, Кущевском, Белореченском, Павловском, Динском и Тихорецком районах. По одному в Калининском, Абинском, Красноармейском, Апшеронском, Курганинском, Туапсинском, Тбилисском, Усть-Лабинском и Староминском районах.
В медицинские организации региона с подозрением на коронавирус обратились 37582 человека, из них 4533 ребенка. Продолжают стационарное лечение 3848 человек, из них 70 детей. Проведено 866667 лабораторных исследований.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 502 человека. Из них 157 пациентов выздоровели, 4 летальных случая.
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