Когда все плохо: ученые вычислили самый несчастливый возраст

"Возраст несчастья" практически не зависит от страны, пола, образования, семейного положения и социального статуса. Дело скорее в биохимических процессах в организме и уровне гормонов.

Труднее всего человеку в 47-48 лет, выяснили исследователи. Почему люди одинаково несчастны примерно в одном возрасте и когда заканчивается эта темная полоса — в материале корреспондента РИА Новости Альфии Еникеевой.

Возраст отчаяния

Ученые Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований (США) подсчитали: люди в развитых странах впадают в глубокое уныние в 47 лет, а в развивающихся — в 48 лет и два месяца. Немного выделяются Россия, Китай и Мексика — там кризис наступает чуть раньше, в 43 года.

К таким выводам исследователи пришли, проанализировав данные из 132 государств. В основном это результаты опросов, измеряющих уровень счастья: от полной неудовлетворенности своей жизнью до состояния, когда человека устраивает абсолютно все. Как оказалось, у кривой счастья — форма латинской буквы U. Максимум приходится на 18-20 и 70 лет, а минимум — в районе 47-48 лет.

Судя по всему, отчаяние накатывает постепенно — на графиках заметно незначительное снижение показателей удовлетворенностью жизнью на протяжении почти 20 лет, а затем, ближе к 50 годам, кривая резко срывается вниз. Новый подъем начинается только после 60.

Форма кривой счастья во всех странах практически одинакова и не зависит от средней продолжительности жизни в регионе, уровня образования, состояния здоровья, пола, менталитета и семейного положения. Скорее всего, тут чисто биологические причины, отмечают авторы работы.

Ведь кризис среднего возраста — это особенность не только Homo sapiens, но и его ближайших родственников — человекообразных обезьян.

В частности, ученые ссылаются на исследование 2012 года, в котором наблюдали за пятью сотнями шимпанзе и орангутанов, живущими в заповедниках, научно-исследовательских центрах и зоопарках в нескольких странах мира. Уровень счастья обезьян измеряли с помощью приматологов и ветеринаров, которые работали с этими животными не меньше двух лет и хорошо их знали.

Выяснилось, что в молодости большинство приматов вне зависимости от пола вполне счастливы, но к среднему возрасту у них резко снижается удовлетворенность жизнью, а затем, ближе к старости, все опять налаживается. То есть тот же самый U-образный график.

Кривая счастья для 508 шимпанзе и орангутанов имеет U-образную форму. Такая же наблюдается и у людей

Когда прекращается борьба

По мнению исследователей из Медицинской школы Университета Майами (США), отчаяние, накатывающее на людей ближе к 50 годам, может быть связано с общим старением организма. Именно в это время выходят из строя природные антивозрастные системы.

Ученые изучили образцы тканей молодых, взрослых и пожилых. В первую очередь анализировали экспрессию генов, ответственных за противостояние старению. Обратили внимание, что с годами снижается активность участка ДНК, ответственного за белок "мишень рампицина млекопитающих" (TOR).

Он связан с ростом, делением, выживаемостью и миграцией клеток и позволяет организму регулировать программу старения.

И именно при кризисе среднего возраста этот ген совсем перестает работать. Вероятно, эволюция не подготовила людей к столь долгой жизни, как сейчас. Молекулярные программы, способствующие долголетию, у человека длятся не больше 50 лет. И из-за их сбоя человек чувствует себя несчастным, недоволен собой и окружающими.

Счастье возвращается

Большинство работ определяют возраст счастья в промежутке от 18 до 23 лет, когда содержание половых гормонов — эстрогенов у женщин и тестостерона у мужчин — достигают максимума. После 30 их уровень постепенно снижается (на один-два процента в год), и к 40 годам это уже сильно ощущается.

Кроме того, человек после 40 медленнее распознает информацию, падает скорость реакции. Активность мозга снижается, память ухудшается.

Впрочем, если верить работе австралийских исследователей, к старости все опять неплохо — счастье возвращается после 65 лет и достигает пика к 80.

Проанализировав результаты опроса почти 15 тысяч человек разных возрастов, ученые выяснили, что чаще всего яма среднего возраста связана с отсутствием перспектив на работе или неудовлетворенностью своим финансовым положением. У пожилых профессиональная деятельность и необходимость обеспечивать себе достойный доход отходят на задний план. Человек концентрируется на других вещах — увлечениях, семье и друзьях — и вновь чувствует себя счастливым, особенно если нет серьезных проблем со здоровьем.