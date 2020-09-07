Пропавшие в горах Сочи туристы вышли на связь

К поискам пропавших туристов было привлечено около 200 человек, задействованы вертолет, техника высокой проходимости и конно-кинологический расчет МЧС России.

СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Группа туристов из трех взрослых и восьми детей, которую с вечера воскресенья разыскивали спасатели, вышла на связь, сообщили в прокуратуре Краснодарского края РИА Новости.

Туристы сообщили, что все они живы. К ним направлена группа спасателей, отметили в прокуратуре.

Сообщение о том, что группа из 11 человек находится в горах Сочи и не выходит на связь с родственниками, поступило в МЧС в 23:25 6 сентября.

Незарегистрированная группа утром 6 сентября вышла из поселка Эсто-Садок Адлерского района Сочи в горный массив к озеру, расположенному в районе Роза Пик (высота 2320 метров) на южном склоне Роза Хутор. Затем связь с ними пропала.

По данным курорта "Роза Хутор", туристы не проживали в отелях курорта и, предположительно, отправились в горы вне троп курорта.

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