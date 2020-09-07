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Сбились с пути: заблудившихся в горах Сочи туристов эвакуируют вертолетом

МЧС РФ
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Sputnik Абхазия
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Спасатели выяснили, где находятся пропавшие накануне туристы из Твери. Никто из туристической группы не пострадал.

СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Туристов, заблудившихся накануне во время похода в горы Сочи, эвакуируют вертолетом, их местонахождение установлено, сообщает администрация города-курорта.

"Самое главное, что все живы и здоровы. Как только появилась связь, они вышли на оперативный штаб, сообщили, что сбились с пути. Все экстренные службы города, а это более 187 человек, 16 единиц техники и вертолет, были задействованы в поисковой операции. Сейчас мы направляемся туда, чтобы их эвакуировать", – рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

По словам мэра Сочи, в ходе заседания оперативного штаба он лично связался с руководством Тверской области для сбора подробной информации обо всех участниках пропавшей в горах группы.

© Sputnik / Владимир Астапкович
Пропавшие в горах Сочи туристы вышли на связь

Сообщение о том, что группа из 11 человек находится в горах Сочи и не выходит на связь с родственниками, поступило в МЧС в 23:25 6 сентября.

Незарегистрированная группа утром 6 сентября вышла из поселка Эсто-Садок Адлерского района Сочи в горный массив к озеру, расположенному в районе Роза Пик (высота 2320 метров) на южном склоне Роза Хутор. Затем связь с ними пропала.

Утром 7 сентября группа вышла на связь.


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