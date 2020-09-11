Интернет-викторина "Крым в истории Русского мира" пройдет в четвертый раз

Викторина пройдет в два этапа. Участники уже могут пройти регистрацию и ответить на вопросы викторины, до 30 ноября будут подведены итоги конкурса и пройдет награждение победителей.

СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Правительство Крыма совместно с Постоянным представительством республики при президенте России проводит международную интернет-викторину "Крым в истории Русского мира" на платформе официального сайта знаюкрым.рф.

"Мероприятие проводится в четвертый раз и содержит в основе главную цель – популяризацию исторических, культурных, природных и национальных ценностей Крыма как субъекта Российской Федерации среди соотечественников, проживающих за рубежом", - сообщили организаторы.

Язык проведения викторины – русский.

Конкурс состоит из 20 вопросов и 1 творческого задания – эссе на одну из выбранных тем:

"Почему Президент России Владимир Путин во время знаменитой "Крымской речи" в марте 2014 года назвал русских "самым большим разделенным народом мира?";

"Русский мир" – что это понятие значит для меня?";

"Крым – "момент истины" во взаимоотношениях России и Запада";

"В чем, на ваш взгляд, заключается неразрывная связь русской национальной идентичности с Крымом?";

"Прекрасны вы, берега Тавриды": Крым как источник вдохновения великих русских писателей и поэтов".

Главный приз викторины – путевка для двоих человек на семидневный отдых в Крыму, а также насыщенная экскурсионная программа с возможностью посещения наиболее значимых культурных, исторических, архитектурных, национальных и природных объектов полуострова.

Всего по итогам конкурса будут выбраны три победителя. Помимо торжественной церемонии награждения, для лауреатов будет организована пресс-конференция, в рамках которой они смогут поделиться своими впечатлениями от конкурса и посещения Крыма.

Кроме того, все участники, правильно ответившие на 20 вопросов, но не ставшие победителями (финалисты) викторины, будут награждены памятными подарками и почетными грамотами.

В целях информирования о проведении викторины разработаны специальные информационные материалы, адаптированные для печати и размещения на сайтах СМИ и в социальных сетях, которые доступны для скачивания по ссылке, а также на главной странице сайта знаюкрым.рф в разделе "Скачать промо-материалы".