Материнский капитал увеличат в России

Почти 97 процентов семей используют маткапитал на улучшение жилищных условий, по данным Минтруда России.

СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Размер материнского капитала проиндексируют в 2021 году, сообщает пресс-служба Минтруда России.

Так, выплата на первого ребенка составит 483 882 рубля. Если семья не получала материнский капитал на первенца, выплата на второго ребенка составит 639 432 рубля. В противном случае за рождение второго ребенка положено 155 550 рублей.

Всего на выплату материнского капитала в 2021 году запланировано 443,3 миллиарда рублей.

Президент России Владимир Путин 1 марта расширил программу маткапитала. Ее действие продлили до конца 2026 года, деньги начали выплачивать семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок.

Кроме того, мужчины, которые являются единственными усыновителями первого ребенка, получили право на материнский капитал, если решение суда об усыновлении вступило в силу с 1 января 2020 года.

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