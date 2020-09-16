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Американский эсминец вошел в Черное море

© Foto / NATO Maritime Command
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200916/1030950200/Amerikanskiy-esminets-voshel-v-Chernoe-more.html

Непосредственное слежение за действиями эсминца США осуществляет российский фрегат "Адмирал Эссен".

СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Эсминец ВМС США "Франклин Рузвельт", вооруженный управляемым ракетным оружием типа "Арли Берк", вошел в Черное море, сообщило РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

По данным Шестого флота ВМС США, эсминец "провел переход в северном направлении в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе".

Когда "Рузвельт" зашел в Черное море, российский фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем ВМС США, отметили в Центре управления обороной России.

Заход "Рузвельта" - шестой случай захода корабля ВМС США в Черное море с начала 2020 года.

Ранее в июле в Черное море для участия в совместных с Украиной учениях Sea Breeze 2020 заходил эсминец "Портер".

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