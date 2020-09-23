Проведение инаугурации держалось в тайне, высокие гости были приглашены в резиденцию белорусского президента в последний момент.

СУХУМ, 23 сен – Sputnik. Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, сообщает Sputnik Беларусь.

Лукашено, согласно Конституции страны, принес присягу на белорусском языке, при этом он поклялся "верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности", - сообщает издание.

Президентские выборы прошли в стране 9 августа. Согласно официальным данным, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей. Общая явка составила 84,28%, досрочно проголосовало больше 40% белорусов, имеющих право голоса.

После объявления результатов в Белоруссии начались акции протеста граждан, несогласных с итогами выборов президента республики.

Ряд стран Европы после вступления Александра Лукашенко в должность президента Белоруссии в среду заявили, что больше не считают его законным главой государства, отмечает РИА Новости.

Первыми выступили страны Прибалтики, которые ранее активно критиковали Лукашенко. Позднее к ним присоединились Словакия и Германия. Еще 15 сентября глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил о непризнании результатов выборов 9 августа.

После выборов 9 августа Лукашенко поздравили с победой президент России Владимир Путин, а также лидеры многих других стран, в том числе Азербайджана, Армении, Вьетнама, Казахстана, Китая, Таджикистана и Турции.

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