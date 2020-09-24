"Экстравагантный и шокирующий": ролик RT о Трампе привлек внимание мировых СМИ

RT выпустил ролик, в котором показано, как могла бы выглядеть работа Дональда Трампа на телеканале в случае его проигрыша на предстоящих президентских выборах в ноябре 2020 года.

На видео отреагировали ряд англоязычных СМИ, которые сочли, в ролике американский президент Дональд Трамп изображен "марионеткой Владимира Путина", целью RT западные журналисты назвали желание "потроллить критиков".

22 сентября RT выпустил шуточный ролик, в котором показано, как могла бы выглядеть работа действующего президента США Дональда Трампа на телеканале в случае его проигрыша на предстоящих президентских выборах 3 ноября 2020 года.

По сюжету видеоролика в ноябре 2020-го Трамп на черном лимузине прибывает в офис RT в Москве и заходит в кабинет с табличкой, где указано его имя и должность ведущего телеканала.

Он рассказывает, что предложение о работе поступило от российского лидера Владимира Путина, на что Трамп "с радостью согласился".

Затем по сюжету Трамп начинает работать на российском телеканале, гуляет по Москве и даже надевает кепку с логотипом RT вместо красной кепки с лозунгом своей президентской кампании.

"Мистер Трамп, если с Белым домом ничего не выйдет, считайте это официальным предложением", — говорится в конце ролика.

Видео посвящено выборам президента США, за ходом которых можно будет следить на RT. Дональд Трамп баллотируется на второй срок, его основным соперником является кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Издание The Daily Beast после выхода ролика выпустило материал под заголовком "Российский государственный канал опубликовал дипфейк, где Трамп изображен марионеткой Путина", в котором охарактеризовало ролик как "экстравагантный и крайне шокирующий".

"Все мы знаем, что Владимир Путин в высшей степени серьезно относится к делу своей жизни — подрыву американской демократии и разрушению самих устоев западной цивилизации, но это не значит, что ему и его медиа-прислуге нельзя время от времени и пошутить на этот счет", - заявило издание.

Также автор статьи обращает внимание на кадр, где Трамп демонстрирует подписанный с RT контракт, на котором видна написанная от руки фломастером сумма "$1 000 000 000" и говорит: "Сам Путин предложил".

В The Daily Beast заявили, что "ролик непрозрачно намекает, что Трамп большой поклонник Путина и что президент США подконтролен Кремлю".

"Понятно, что ролик — это в первую очередь озорство сотрудников канала RT. Но в то же время это определенный сигнал, который вызывает беспокойство, — ведь именно так Кремль видит предстоящие выборы, а российские государственные СМИ представляют Трампа марионеткой Путина", — говорится в публикации.

Издание HuffPost в материале "Российский госканал смеется над Трампом, обещая взять его на работу в случае провала на выборах" пишет, что RT рекламирует свое информационное освещение американских выборов предложением работы президенту Дональду Трампу в случае его поражения.

Как отмечает издание, хоть видео и "сделано ради смеха", но "американское разведсообщество полагает, что Россия действительно предпринимает попытки вмешаться в президентские выборы 2020 года, просто более искусные — как это было в 2016 году, когда она помогала Трампу".

В свою очередь газета Daily Mail написала про ролик RT в материале под названием "Трамп-ТВ: российский государственный телеканал создал пародийное видео, в котором нынешний президент США, проиграв Джо Байдену, идёт работать ведущим новостей и восхищается Владимиром Путиным". Газета отмечает, что в ролике использованы подлинные аудиозаписи, на которых "Трамп заискивает перед Путиным, хвалит Кремль и критикует мейнстримовские СМИ".

"Целью видео RT, видимо, было потроллить критиков, обвинявших Трампа в том, что он находится под влиянием Путина, на фоне растущих опасений о том, что российские власти пытаются вмешаться в американские выборы так же, как в 2016 году", — говорится в статье.

Сервис On Demand News также отметил, что RT опубликовал видео, "высмеивающее президента США Дональда Трампа", и заявил, что короткий ролик был выпущен для рекламы репортажей RT о президентских выборах в США в 2020 году.

В свою очередь издание The Moscow Times заявило, что телеканал RT "решил на практике доказать свою репутацию главной "страшилки" американских выборов и опубликовал видеоролик с предложением президенту США Дональду Трампу стать "специальным ведущим" в том случае, если он проиграет на выборах 2020 года".

Как говорится в публикации The Moscow Times, RT "перенес Трампа на 44 дня в будущее, где он принимает предложение президента России Владимира Путина стать ведущим RT после поражения на выборах 3 ноября".

Израильская газета Haaretz опубликовала материал под заголовком "Deepfake-видеоролики становятся серьезной угрозой для демократии в странах от Израиля до США", где привела в пример ролик RT с Трампом.

"Изображение, звук и видео, генерируемые искусственным интеллектом, все более пагубно сказываются на нашей способности отличать правду от вымысла в политической сфере", — говорится в публикации.

На ролик RT обратили внимание и пользователи Twitter.

Малькольм Нэнс, автор бестселлеров по версии The New York Times, бывший офицер разведки военно-морского флота США, написал в своем Twitter: "Это уморительно. RT подшутил над Трампом, заявив, что он побежит в Россию и будет молить Путина дать ему вести телешоу, когда проиграет. Все так и есть".

This is Hilarious. Russia Today makes fun of Trump and says he will run to Russia & beg Putin for a TV show when he loses. 😂 The have him pegged. https://t.co/LzYSQoOT7H — Malcolm Nance (@MalcolmNance) September 23, 2020

​"Это нечто", — комментирует Джордж Конвей, юрист, муж бывшей советницы Белого дома Келлианн Конвей.

Политический обозреватель Washington Post Майкл Шерер отмечает, что "пропагандисты Путина" "официально предложили Дональду Трампу работу в видеоролике с технологией "дипфейк", если тот проиграет на выборах".