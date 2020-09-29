Конфликт в Карабахе: новое оружие и война "фэйков"

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце прошлой недели. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий.

Конфликт Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе не утихает. Стороны обвиняют друг друга в фальсификации информации, международное сообщество призывает Ереван и Баку к сдержанности.

Новый уровень боевых действий

Министерству обороны Армении приходится применять в Нагорном Карабахе вооружение с широким радиусом поражения, заявила пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян.

"Минобороны предупреждает, что армянские ВС вынуждены использовать средства огневого поражения и военную технику широкого радиуса для уничтожения живой силы, движимого и недвижимого имущества, военной техники на больших площадях", — заявила Степанян, слова которой приводит РИА Новости.

По ее словам, это обусловлено тем, что азербайджанские войска используют тяжелые огнеметные системы, крупнокалиберную артиллерию и установки "Смерч".

"Это меняет логику и масштабы боевых действий, выводя их на новый уровень" , — добавила пресс-секретарь.

Министерство обороны Азербайджана в свою очередь заявило, что продолжаются решительные контрнаступательные операции ВС страны в Карабахе.

"Продолжаются решительные контрнаступательные операции, проводимые нашей армией для освобождения оккупированных земель от врага. Боевой дух и морально-психологическое состояние личного состава нашей армии на высоте, наши военнослужащие, участвующие в боях, демонстрируют настоящий героизм. В результате боев, проведенных азербайджанской армией, в различных направлениях фронта было уничтожено большое количество живой силы, военных объектов и боевой техники армянских войск", - заявил на брифинге пресс-секретарь министерства обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

По его словам, "утром с территории Варденисского района Армении артиллерийским огнем была обстреляна территория Дашкесанского района Азербайджана, в связи с чем азербайджанской армией будут приняты адекватные меры".

"Несмотря на неоднократные попытки вооруженных сил Армении вернуть утраченные позиции в Физули-Джебраильском и Агдере-Тертерском направлениях фронта, подразделения азербайджанской армии, расположенные в этих направлениях, успешно оборонялись и предотвратили все попытки противника", - сказал Эйвазов.

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян в свою очередь опроверг уничтожение азербайджанскими ВС воинской части в карабахском городе Мартуни.

"Это не соответствуют действительности. Сама подача информации о полном уничтожении воинской части говорит о низком уровне знаний. Такого нет и быть не может", - сказал Ованнисян.

Он опроверг также распространенную Азербайджаном информацию о гибели высокопоставленного армянского офицера.

Ранее во вторник минобороны Азербайджана заявило о "полном уничтожении" третьего мотострелкового полка "Мартуни" ВС Армении, дислоцированного в Карабахе. Кроме того, в оборонном ведомстве Азербайджана заявляли о ликвидации в Карабахе полковника ВС Армении Карена Бабаяна.

Война "фэйков"

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян обвинил Баку в "отчаянном использовании" фейков и фальшивок при освещении ситуации в Нагорном Карабахе.

"Противник как на фронте, так и на информационном пространстве прилагает последние усилия, "выдыхается" и поэтому бросил в бой все, все возможное вооружение и даже фейки и фальшь", - написал Ованнисян в Facebook.

Минобороны Азербайджана заявляет, что Армения публикует фейковые видео боев, выдавая старые записи за новые.

"Военно-пропагандистская машина Армении, оказавшаяся в безвыходном положении после серии успешных боевых действий азербайджанской армии, начала масштабную провокацию в информационном пространстве. Так, армянская сторона, как всегда, выдает старые видеозаписи прошлых боев за новые. Цель – выдавать свои неудачи населению как успехи", - заявил сообщил РИА Новости начальник пресс-службы министерства обороны полковник Вагиф Даргахлы.

Международная реакция

Обсуждения в СБ ООН ситуации в зоне армяно-азербайджанского конфликта официально назначено на вторник, его запросили Великобритания, ФРГ, Франция, Эстония и Бельгия.

Ряд государств, в том числе Россия и Абхазия, призвали стороны к сдержанности.

Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.