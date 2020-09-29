Прекращение огня и посредничество: Госдума приняла заявление по Карабаху

Заявление Госдумы будет направлено президенту и правительству России, в парламенты Азербайджана и Армении, сопредседателям Минской группы ОБСЕ, в Парламентскую ассамблею совета Европы и другие международные организации.

СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Госдума России приняла постановление с заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости.

"Государственная Дума заявляет о необходимости немедленного прекращения огня, недопущении эскалации противостояния в регионе и безальтернативности мирного урегулирования ситуации. Депутаты Государственной Думы призывают стороны к скорейшему возвращению к переговорному процессу и готовы оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки", - говорится в заявлении.

Также депутаты в своем заявлении выражают серьезную озабоченность в связи с резким обострением обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта, приведшим к многочисленным человеческим жертвам, и решительно осуждают применение сторонами силы.

"Постановление принимается единогласно. Леонид Иванович (Калашников, глава комитета ГД по СНГ), просим вас довести до сведения наших коллег из парламентов и Армении, и Азербайджана данное решение незамедлительно и еще раз подчеркнуть, что мы за дипломатический путь урегулирования конфликтов, за политические решения", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.

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