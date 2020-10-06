Кубань получила первую партию вакцины от коронавируса

Всего Кубань получила 42 дозы препарата, которыми будут прививаться врачи на добровольных началах.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлена в Краснодарский край, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Министерстве здравоохранения края уточнили, что препарат в небольшом объеме из 42 доз получили все российские регионы из-за особенностей транспортировки и хранения.

Планируется, что Кубань в будущем получит порядка пяти тысяч доз.

"Инъекции препарата от коронавируса делают тем, кто находится в зоне риска – это медработники инфекционных госпиталей, поликлиник, сотрудники скорой помощи. Поэтому необходимо сделать все, чтобы по возможности защитить их и уберечь от распространения инфекции на окружение. Второй этап вакцинирования пройдет через 21 день для увеличения количества антител в организме", – сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

21 сентября стало известно, что Абхазия запросила у России партию вакцины от коронавирусной инфекции - "Спутник V", запрос рассматривается российской стороной. В Минздраве республики рассчитывают получить партию 15 - 20 тысяч доз вакцины.

Вакцинация от коронавируса для граждан Абхазии будет бесплатной и добровольной по аналогии с вакцинацией от гриппа. Вакцина "Спутник V" будет приобретена за счет средств Минздрава.

Первая в мире вакцина от коронавируса получила название "Спутник V", она была зарегистрирована в августе.

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