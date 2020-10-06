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Золотая медаль Нобелевской премии

Нобелевскую премию по физике присудили за исследование черных дыр

AP Photo / Fernando Vergara
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20201006/1031063444/Nobelevskuyu-premiyu-po-fizike-prisudili-za-issledovanie-chernykh-dyr.html

Накануне в Стокгольме объявили лауреатов в области физиологии и медицины за исследования гепатита С.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Нобелевскую премию по физике в этом году присудили Роджеру Пенроузу, Рейнхарду Генцелю и Андреа Гезу.

В Нобелевском комитете рассказали, что британский физик и математик Пенроуз получил премию за открытие того, что свойства космических объектов, черных дыр, подтверждают Общую теорию относительности Альберта Эйнштейна. Немецкий астрофизик Генцель и американский астроном Гез — за обнаружение сверхмассивного компактного объекта в центре нашей Галактики.

Традиционная ежегодная Нобелевская неделя открылась в столице Швеции Стокгольме в понедельник 5 октября.

Из-за пандемии COVID-19 традиционную торжественную церемонию награждения в Стокгольме отменили, как и банкеты. Вместо этого проведут прямую трансляцию из ратуши и онлайн-включения с лауреатами (они будут находиться в своем университете или в шведском посольстве), во время которых им вручат дипломы и медали.

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