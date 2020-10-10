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Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Карабахе

© Sputnik / РИА Новости
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Режим перемирия вступает в силу с 12 часов 00 минут 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста.

СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Армения и Азербайджан по итогам переговоров в Москве достигли договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

© Sputnik / Алексей Дружинин
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Режим перемирия вступает в силу с 12 часов 00 минут 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Конкретные параметры прекращения огня будут согласованы дополнительно.

Переговоры глав МИД Армении, Азербайджана и России длились более десяти часов. Встреча началась в пятницу в Москве и закончились в ночь на субботу.

Мнацаканян и Байрамов прибыли в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. Глава армянского ведомства особо отметил роль Путина в достижении соглашения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.


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