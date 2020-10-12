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Роспотребнадзор: Россия может выйти на плато по COVID-19 через 10-20 дней

© Sputnik / Артур Лебедев
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (836)
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Роспотребнадзор отмечает, что россияне стали более дисциплинированы и сознательны в соблюдении мер профилактики, часть работающего населения переведена на дистанционный режим, школьники отправились на дополнительные каникулы.

СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Выход на плато по заболеваемости COVID-19, произойдет в России, вероятно, в течение следующих 10-20 дней. Об этом заявила РИА Новости заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

© Sputnik / Илья Питалев
Число случаев COVID-19 в мире превысило 37 миллионов

"Возможно, это произойдет в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября - начале октября", - сказала Пшеничная.

Она пояснила, что россияне стали более дисциплинированы и сознательны в соблюдении мер профилактики, часть работающего населения переведена на дистанционный режим, школьники отправились на дополнительные каникулы. Все эти меры должны замедлить темпы прироста новых случаев, но заметно это будет не сразу, так как у COVID-19 длительный инкубационный период. Должно пройти минимум 1,5 инкубационных периода, для того чтобы ожидать выхода на плато, уточнила Пшеничная.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (836)

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